Все 16 болельщиков турецкого «Бешикташа», задержанные после столкновений с полицией на футбольном матче в Батуми, вышли на свободу. Об этом сообщил председатель Верховного совета Аджарии Зураб Патарадзе, передаёт издание «Грузия Online».

Инцидент произошёл 26 ноября во время встречи Лиги Европы между «Бешикташем» и израильским «Хапоэлем Беэр-Шевой», которую решили провести на нейтральном поле. Конфликт между фанатами и правоохранителями начался ещё до стартового свистка. Из-за беспорядков игру пришлось приостановить примерно на полчаса.

Обстоятельства произошедшего Патарадзе обсудил с послом Турции в Грузии Мустафой Тюркером Ары. По словам председателя Верховного совета, часть болельщиков бросала в правоохранителей камни и бутылки, оскорбляла сотрудников полиции и повреждала городскую инфраструктуру. Кроме того, ещё на границе у фанатов обнаружили баннеры провокационного содержания.

Патарадзе назвал действия грузинской полиции соразмерными возникшей угрозе. Сейчас обстановка в Батуми стабилизировалась, а турецким гражданам обеспечили возможность беспрепятственно вернуться на родину.

Напомним, ранее МВД Грузии сообщило о задержании 16 болельщиков и травмировании троих полицейских. Ведомство опровергло сообщения о том, что причиной вмешательства силовиков стала демонстрация палестинских флагов. По данным полиции, столкновения начались ещё до появления этой символики на трибунах.