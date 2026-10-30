Болельщицу ХК «Сибирь» задержали на матче из-за ошибки системы распознавания лиц

В Новосибирске болельщица хоккейного клуба «Сибирь» оказалась в отделе полиции после того, как система распознавания лиц ошибочно приняла её за женщину, объявленную в федеральный розыск. Инцидент произошёл 24 октября во время хоккейного матча.

Болельщицу «Сибири» увезли в полицию прямо с матча. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anastysha1211

Местная жительница Анастасия пришла на игру вместе с мамой. При прохождении контроля на стадионе камера с функцией распознавания лиц выдала совпадение с данными разыскиваемой женщины. Сотрудники полиции остановили болельщицу для проверки документов. После сверки паспорта девушку первоначально отпустили. Однако во время перерыва матча к ней вновь обратились правоохранители и попросили подойти для дополнительного уточнения информации.

В результате Анастасию и её мать, которая оказалась адвокатом, доставили в отдел полиции. Там документы проверили повторно и установили, что система ошиблась. Обеих женщин отпустили, принеся извинения за произошедшее. О неприятной ситуации узнали представители хоккейного клуба «Сибирь». Чтобы компенсировать испорченный вечер, команда подарила Анастасии бесплатные билеты на следующий матч.

Ранее Life.ru сообщал о похожем случае в Санкт-Петербурге, где система распознавания лиц перепутала музыканта с разыскиваемым человеком. Полицейские задержали солиста рок-группы Дмитрия Галяминских, приняв его за украинского журналиста Дмитрия Гордона*. После проверки личности мужчину отпустили.