История тяжелобольной Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, привлекла огромное внимание не только из-за её популярности. По мнению медиапродюсера Евгения Вольтова, происходящее с блогершей затрагивает глубинные человеческие страхи, поэтому за развитием событий следят даже люди, прежде не интересовавшиеся её жизнью. Об этом специалист рассказал «Радио 1».

После президентского помилования и снятия судимости Чекалина постепенно возвращается в публичное пространство. Несмотря на рак желудка четвёртой стадии, она самостоятельно публикует записи в соцсетях, делится личными переживаниями и размещает рекламу. Среди новых публикаций появились и архивные кадры, снятые во время химиотерапии.

Параллельно блогерша готовится продолжить лечение в Китае, где рассчитывает пройти CAR-T-терапию. По информации издания, расходы намерены взять на себя друзья, поскольку собственных денег на медицинские процедуры у неё не осталось.

Вольтов считает, что интерес аудитории объясняется не столько известностью Чекалиной, сколько узнаваемостью её переживаний.

«Заболеть, потерять близкого или не успеть получить помощь — знакомо каждому», — подчеркнул он.

По словам медиапродюсера, новые подробности заставляют подписчиков вновь возвращаться к этой истории в надежде на благополучный исход.

Ранее Life.ru рассказывал, как Лерчек впервые показала себя без парика после химиотерапии. Блогерша опубликовала старое видео о выпадении волос и призналась, что ещё недавно не рассчитывала вновь лично общаться с подписчиками.