«Клоунесса хайпует»: Боня похвалила Путина за помилование Лерчек и нарвалась на критику
Боню раскритиковали за обращение к Путину после помилования Лерчек
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Блогер и телеведущая Виктория Боня записала новое обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором поблагодарила его за помилование Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Однако публикация вызвала неоднозначную реакцию: часть подписчиков обвинила знаменитость в попытке привлечь к себе внимание на фоне чужой болезни.
В опубликованном ролике Боня положительно оценила решение главы государства. По её мнению, помилование тяжелобольной блогерши стало примером сострадания и показало, что отношения между президентом и гражданами развиваются в правильном направлении.
«Наш президент не только главнокомандующий, но и человек. Приятно видеть такую положительную динамику в отношении граждан страны и её лидера», — заявила телеведущая.
Боня также отметила, что благодаря помилованию Чекалина получила возможность отправиться за границу для лечения онкологического заболевания. Речь идёт о поездке в Китай, где блогерша рассчитывает пройти специализированную терапию. Однако не все подписчики оценили инициативу телеведущей. В комментариях появились обвинения в том, что Боня использует историю Лерчек ради просмотров и обсуждений.
«Клоунесса хайпует! Могла ведь просто написать, что рада за Леру. Но нет, нужно обращение к президенту писать», — возмутился один из пользователей.
Другие комментаторы также раскритиковали формат обращения. Одна из подписчиц даже поинтересовалась, когда в социальной сети появится возможность ставить публикациям отрицательные оценки.
Ранее Life.ru сообщал, что Лерчек со слезами поблагодарила Путина за помилование. Президент подписал соответствующий указ 14 ноября, освободив Валерию Чекалину от назначенного судом наказания и сняв с неё судимость. Блогерша, у которой диагностирован рак желудка четвёртой стадии, заявила, что решение главы государства даёт ей шанс продолжить борьбу с болезнью.