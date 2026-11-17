Блогер и телеведущая Виктория Боня записала новое обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором поблагодарила его за помилование Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Однако публикация вызвала неоднозначную реакцию: часть подписчиков обвинила знаменитость в попытке привлечь к себе внимание на фоне чужой болезни.

В опубликованном ролике Боня положительно оценила решение главы государства. По её мнению, помилование тяжелобольной блогерши стало примером сострадания и показало, что отношения между президентом и гражданами развиваются в правильном направлении.

«Наш президент не только главнокомандующий, но и человек. Приятно видеть такую положительную динамику в отношении граждан страны и её лидера», — заявила телеведущая.

Боня также отметила, что благодаря помилованию Чекалина получила возможность отправиться за границу для лечения онкологического заболевания. Речь идёт о поездке в Китай, где блогерша рассчитывает пройти специализированную терапию. Однако не все подписчики оценили инициативу телеведущей. В комментариях появились обвинения в том, что Боня использует историю Лерчек ради просмотров и обсуждений.

«Клоунесса хайпует! Могла ведь просто написать, что рада за Леру. Но нет, нужно обращение к президенту писать», — возмутился один из пользователей.

Другие комментаторы также раскритиковали формат обращения. Одна из подписчиц даже поинтересовалась, когда в социальной сети появится возможность ставить публикациям отрицательные оценки.