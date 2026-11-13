Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили признался, что продолжает испытывать мучительные приступы боли на фоне борьбы с раком кишечника. По словам шоумена, днём он может чувствовать себя совершенно здоровым, но уже ночью болезнь буквально валит его с ног. Об этом он рассказал в большом интервью «Спорт-Экспрессу».

«В четверг днём ты здоровее самого здорового, а в полночь болезнь скручивает — и ты ползаешь, стонешь», — поделился телеведущий.

Кушанашвили напомнил, что ранее собирался объявить об окончательной победе над онкологией в октябре 2026 года, однако теперь считает подобные заявления преждевременными. Он подчеркнул, что болезнь непредсказуема и даже после улучшения состояния сохраняется опасность её возвращения. При этом журналист убеждён, что находится на пути к выздоровлению.

Особенно тяжёлым испытанием для телеведущего стали четыре клинические смерти, которые он, по собственным словам, перенёс во время лечения. Кушанашвили рассказал, что врачи не верили, что его организм сможет выдержать подобные нагрузки. Медики признавались, что шансы на выживание при поступлении в больницу были крайне малы.

Сам журналист вспоминает, что после тяжёлых операций потерял ощущение времени. Очнувшись в больнице, он не сразу осознал, что с момента госпитализации прошло почти три месяца. Несмотря на пережитое, Кушанашвили сохраняет оптимизм и намерен продолжать борьбу с заболеванием.

Ранее Life.ru сообщал, что Кушанашвили пожаловался на три дня непрерывных сильнейших болей в животе, из-за которых ему стало трудно работать. Тогда телеведущий признался, что вынужден был существенно изменить рацион и отказаться от кофе. Несмотря на ухудшение самочувствия, журналист продолжал готовиться к съёмкам новых выпусков своего шоу. Он также рассказал, что старается находить радость в повседневной жизни, в частности в успехах сына.