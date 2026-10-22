«Болезненное расставание»: Для кого потеря доступа к ChatGPT может быть сравнима с разводом

Потеря доступа к ChatGPT может обернуться болезненным расставанием для пользователей, которым нейросеть заменила друга или даже вторую половину. Возможная блокировка сервиса для россиян способна вызвать волну тревожности, рассказала Life.ru психолог Марианна Абравитова. По её оценке, тяжелее всего придётся эмоционально привязанным к чату людям.

«Для одной части пользователей блокировка популярных ИИ, конечно, будет незаметной, а для другой — болезненное расставание. Волна тревожности вполне вероятна, но всё-таки она будет не всеобщей, а очаговой. Сложность переживания зависит от того, какую роль ChatGPT играл в жизни человека», — объяснила психолог.

Абравитова выделила несколько уровней привязанности к искусственному интеллекту: функциональный, эмоциональный и когнитивный. Для тех, кто использует чат при подготовке черновиков, написании кода, переводах или поиске идей, отключение станет прежде всего рабочим неудобством. Придётся менять привычки и искать замену, но личной драмой это, по мнению специалиста, не обернётся.

Иначе могут отреагировать люди, которые привыкли доверять нейросети свои переживания. Они воспринимают чат как безопасного собеседника: он не осуждает, позволяет выговориться и всегда доступен. Постепенно пользователь начинает относиться к программе как к другу или компаньону.

«Ключевой признак зависимости здесь — это тревога именно при нарушении доступа к такому „другу“. Возникает когнитивный дисбаланс в принятии решений без ИИ. Для таких людей это не потеря инструмента, а потеря безопасной базы общения и регулятора эмоций», — отметила Абравитова.

По словам психолога, именно роль нейросети в повседневной жизни определит, насколько трудно будет пережить отключение.

«Если такая блокировка реально произойдёт, сложнее всего будет тем, кто, можно сказать, влюбился в ИИ, кто решил, что это его друг или даже вторая половина», — подчеркнула собеседница Life.ru.

Для остальных пользователей ситуация останется неприятным, но преодолимым сбоем. Абравитова считает, что большинство сможет адаптироваться к новым условиям.

«Люди быстро переориентируются и адаптируются: кто-то переключится на альтернативный ИИ, а кто-то снова начнет думать головой сам», — заключила психолог.

Напомним, российские пользователи могут полностью лишиться доступа к ChatGPT и Claude после выхода разработчиков этих нейросетей на биржу. Такой сценарий не исключают эксперты. Компании OpenAI и Anthropic могут ужесточить региональные ограничения ради сокращения расходов.