Код, тексты и аналитика: Кому придётся срочно искать замену при блокировке ChatGPT и Claude для россиян

Полное закрытие доступа к ChatGPT и Claude для россиян сильнее всего ударит по разработчикам, инженерам, аналитикам и создателям контента. Специалистам, которые встроили нейросети в ежедневную работу, придётся срочно искать альтернативы и перестраивать привычные процессы. Об этом Life.ru рассказала HR-эксперт Зулия Лоикова.

В первую очередь трудности могут возникнуть у программистов. ИИ-помощники позволяют им генерировать фрагменты кода, находить ошибки, проводить рефакторинг и разбираться в сложных технических вопросах.

«Для многих команд это уже ежедневная рутина, и потеря доступа заставит тратить много времени на поиск альтернативных решений. Нужно будет искать либо другие модели, либо локальные решения, перестраивая все рабочие процессы», — пояснила Лоикова.

Следующая уязвимая группа — технические писатели и контент-мейкеры. Они используют нейросети для подготовки черновиков, структурирования материалов и адаптации текстов под разные аудитории. Без привычных инструментов такая работа потребует больше времени и денег.

Аналитики больших данных и дата-сайентисты рискуют потерять скорость обработки информации, проверки гипотез и подготовки кода для математических моделей. Маркетологам и контент-менеджерам станет сложнее сохранять прежний объём работы с рекламными идеями, публикациями, отзывами и SEO-семантикой. Дополнительная нагрузка может появиться и у юристов, использующих ИИ для предварительного анализа документов и подготовки шаблонов договоров.

«При этом частные пользователи, которые используют нейросети эпизодически для бытовых задач, пострадают в меньшей степени», — отметила эксперт.

Отдельный риск Лоикова видит для небольших компаний, уже встроивших зарубежные модели в маркетинг, продажи и клиентскую поддержку. Потеря доступа к аккаунтам, по её словам, может также лишить команды привычной рабочей среды: истории запросов, накопленных материалов и фрагментов кода.

При этом эксперт не считает такой сценарий катастрофой. Она рекомендует заранее изучать отечественные решения и модели с открытым исходным кодом. Сервисы-посредники тоже могут стать альтернативой, однако в корпоративной работе необходимо учитывать стабильность доступа и безопасность данных.

«Тем не менее, это не катастрофично. Те, кто сильно зависит от этих инструментов, просто будут постепенно перестраиваться», — заключила Лоикова.

Напомним, российские пользователи могут полностью лишиться доступа к ChatGPT и Claude после выхода разработчиков этих нейросетей на биржу. Такой сценарий не исключают эксперты. Компании OpenAI и Anthropic могут ужесточить региональные ограничения ради сокращения расходов.