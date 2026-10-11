СhatGPT 3 года сражался с британским судом из-за несправедливого штрафа за парковку

Житель Великобритании Рафал Горал сумел добиться отмены штрафа за парковку в размере 100 фунтов стерлингов (около 11 тысяч рублей), используя ChatGPT для подготовки жалоб и юридических документов. Спор с частной компанией продолжался три года и завершился в пользу автомобилиста. Об этом сообщает The Independent.

История началась в августе 2023 года в городе Ньюки, расположенном в графстве Корнуолл. Мужчина приехал на платную стоянку, однако столкнулся с очередью к терминалу, который к тому же не принимал банковские карты. Ему пришлось устанавливать специальное приложение и регистрировать аккаунт. В результате платёж поступил лишь через 16 минут после въезда, что послужило основанием для начисления штрафа.

Горал отказался признавать нарушение и начал оспаривать требования оператора Smart Parking Limited. Каждое новое уведомление он загружал в ChatGPT, который помогал составлять ответы, выбирать дальнейшие действия и готовить документы.

«С самого начала и до конца я каждый раз спрашивал ChatGPT, что делать, когда получал очередное письмо», — рассказал британец.

За время разбирательства к делу подключились коллекторы, а сумма финансовых претензий постепенно выросла примерно до 300 фунтов. Когда спор приблизился к судебному заседанию, компании предложили урегулировать конфликт за 60 фунтов (около 6,7 тысячи рублей). Однако автомобилист отверг компромисс, поскольку считал предъявленные требования необоснованными.

В конце сентября 2026 года Горал получил уведомление о прекращении разбирательства и полном аннулировании взыскания. По словам мужчины, он принципиально не хотел платить за нарушение, которого, по его убеждению, не совершал. Главным результатом трёхлетней борьбы британец назвал возможность отстоять свою позицию без дорогостоящих юридических услуг.

Ранее Life.ru сообщал о попытке москвички оспорить штраф за парковку чужого автомобиля в Чебоксарах. Женщине выписали взыскание на 2250 рублей, хотя она утверждала, что никогда не посещала этот город. На фотографии с места нарушения была изображена другая машина, однако первоначальную жалобу автомобилистки отклонили.