ChatGPT помог 25-летней нигерийке сбежать из сексуального рабства в Подмосковье

25-летняя жительница Нигерии Энджина смогла выбраться из сексуального рабства в Подмосковье после того, как обратилась за советом к ChatGPT. Нейросеть подсказала ей контакты общественных организаций, которые помогают людям в неволе. Детали истории приводит Mash.

Жительницу Нигерии спасли из сексуального рабства под Москвой. Видео © Telegram / Mash

До поездки в Россию женщина работала учительницей и одна воспитывала детей после смерти мужа. По данным волонтёров, мать Энджины вместе со знакомыми организовала ей поездку в Минск для обучения дизайну одежды. На авиабилеты потратили 61 доллар. Девушка оформила учебную визу и отправилась в путь через Москву.

Однако в российском аэропорту незнакомка забрала у неё паспорт и стала запугивать долгами, угрожая найти Энджину даже на родине. Вместо Белоруссии женщину привезли в Балашиху, где её принуждали заниматься проституцией. Собственные документы она найти не могла.

Получив от ChatGPT контакты организаций, Энджина обратилась за помощью. Волонтёры около пяти часов ждали у двери помещения, где её удерживали. По их словам, дверь не открыли даже после приезда полицейского. Когда помощники уехали, женщину вывезли на трассу вдали от населённых пунктов. Оттуда она смогла добраться до вокзала, где её встретили волонтёры. Теперь Энджина хочет вернуться к детям и получить образование, ради которого и отправилась в поездку.

Ранее сообщалось, что случайный побег помог полиции раскрыть предполагаемую схему незаконного удержания людей и эксплуатации их труда в подмосковном Раменском. Задержаны пятеро предполагаемых организаторов, управляющих и вербовщик «рабочего дома».