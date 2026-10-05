С улицы — в заточение: «Рабочий дом» в Подмосковье оказался тюрьмой для маргиналов

Случайный побег помог полиции раскрыть предполагаемую схему незаконного удержания людей и эксплуатации их труда в подмосковном Раменском. Задержаны пятеро предполагаемых организаторов, управляющих и вербовщик «рабочего дома», сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержание организаторов «рабочего дома» в Подмосковье. Видео © Telegram / Ирина Волк

Фигуранты арендовали трёхэтажный коттедж в городском округе Раменское, установили камеры видеонаблюдения и огородили участок высоким забором. Они подыскивали людей, оказавшихся в тяжёлой жизненной ситуации, предлагая им работу, койко-место и питание.

У согласившихся, как сообщает МВД, забирали документы и телефоны, а затем под угрозой применения оружия и электрошокеров заставляли без официального оформления трудиться на различных коммерческих объектах. Работникам доставалась лишь небольшая часть заработка, основную сумму организаторы забирали себе.

Одному из удерживаемых мужчин удалось сбежать и обратиться в полицию. После этого сотрудники уголовного розыска вместе с коллегами из Росгвардии задержали пятерых подозреваемых. Следственный комитет сообщил, что из дома освободили шестерых мужчин. По версии следствия, их удерживали ради заработка на выполняемых ими строительных работах.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 127 УК РФ о незаконном лишении свободы. Четверых фигурантов заключили под стражу, ещё одного отправили под домашний арест. Как указывает пресс-служба Следкома, всего подозреваемые удерживали шесть человек. Глава ведомства Александр Бастрыкин взял ход следствия под контроль.

Правоохранители также проверяют версию о том, что задержанные могут быть связаны с целой сетью аналогичных «рабочих домов» в Московском регионе. Расследование и установление других возможных эпизодов продолжаются.

Ранее Life.ru рассказывал о проверке другого «рабочего дома», после которой полиция не подтвердила сообщения об удержании там женщины с трёхлетней дочерью. Правоохранители тогда заявили, что женщина претензий не имеет.