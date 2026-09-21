Полиция опровергла сообщения о рабстве матери с ребёнком в Москве

Полиция опровергла сообщения о том, что женщина с трёхлетней дочерью несколько лет находилась в рабстве в столияной Щербинке. По предварительным данным, сама женщина претензий не имеет. Об этом передаёт РИА «Новости».

«По предварительным данным, у женщины претензий нет. Информация о рабстве не соответствует действительности», — заявили в правоохранительных органах.

Во время проверки выяснилось, что мать с ребёнком жили в рабочем доме в Щербинке. После конфликта с управляющим женщина решила вернуться в аналогичное учреждение в Балашихе, где находилась прежде. Она связалась с управляющим балашихинского дома. Тот обратился к волонтёрам, а активисты уже сообщили о ситуации в полицию.

Правоохранители также уточнили, что жизни и здоровью трёхлетней девочки ничего не угрожает.

Ранее Life.ru сообщал о версии, согласно которой мать с трёхлетней дочерью удерживали в рабочем доме около трёх лет. После проверки полиция эту информацию не подтвердила. Операцию по «вызволению» провели активисты фонда «Альтернатива» вместе с полицией после обращения самой женщины. 40-летняя Ольга попала в рабочий дом вместе с мужчиной, от которого позднее забеременела. Пара искала работу, однако впоследствии отца ребёнка депортировали.