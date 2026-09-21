Мать с трёхлетней дочерью освободили из рабочего дома в Москве, где семью удерживали около трёх лет. Как пишет телеграм-канал Mash, операцию провели активисты фонда «Альтернатива» вместе с полицией после обращения самой женщины.

Мать с трёхлетней дочерью освободили из рабства в Москве. Видео © Telegram / Mash

40-летняя Ольга попала туда вместе с мужчиной, от которого позднее забеременела. Пара искала работу, однако впоследствии отца ребёнка депортировали. После этого женщина с дочерью оказались фактически во власти хозяина учреждения.

Трёхэтажное здание расположено в районе Щербинка и формально относится к фонду «Преодоление», помогающему людям с зависимостями. По версии активистов, находившихся там женщин заставляли вести хозяйство и собирать просроченные продукты в магазинах. Этой едой затем кормили жильцов, большинство из которых, как утверждается, страдали наркозависимостью.

За всё время маленькая девочка почти не контактировала с внешним миром. К трём годам ребёнок даже не научился разговаривать. Сейчас мать и дочь находятся дома у одного из волонтёров.

Ранее сообщалось, что россиянка сбежала из трудового рабства в Мьянме, перебравшись через реку в Таиланд. 19-летнюю Марию Ц. обнаружили без сознания в городе Мае Сай провинции Чианграй. Местные жители нашли её около супермаркета Lotus. На теле девушки были множественные синяки и ссадины по всему телу. Её срочно госпитализировали. На допросе в полиции Мария рассказала, что получила предложение о хорошей работе. Она отправилась в Китай, а затем её перевозили по городам Янгон, Мандалай и Тачилек в Мьянме.