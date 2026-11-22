Коммерческого директора «Нармяспрома» Дмитрия Вислобокова, обвиняемого по делу о хищении 700 миллионов рублей на поставках тушёнки для СВО, вернули из больницы в СИЗО. Об этом РИА «Новости» рассказал его адвокат Роберт Зиновьев.

«В результате стационарного лечения подтверждены имеющиеся у Вислобокова диагнозы, его вернули в СИЗО. На момент выписки его состояние оценивалось как удовлетворительное», — сообщил Зиновьев.

Теперь защита намерена обратиться к следователю с просьбой о медицинском освидетельствовании. Оно должно установить, входят ли заболевания Вислобокова в перечень болезней, препятствующих содержанию под стражей.

По делу также проходят бывший начальник управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны полковник Виктор Таразевич, генеральный директор «Нармяспрома» Алексей Баранов и предприниматель Дмитрий Мизгир. Ещё двое обвиняемых — руководитель «МПК «Селятино» Артём Барышков и технолог предприятия Зинаида Грищук — объявлены в розыск.

В конце октября Life.ru сообщал о госпитализации Вислобокова в больницу при «Матросской тишине» для обследования и лечения. Его защита ранее неоднократно добивалась освобождения из-под стражи, ссылаясь на тяжёлое заболевание.