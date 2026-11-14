Учёные Сеченовского Университета обнаружили изменения в составе кишечных бактерий у пациентов с аутоиммунным тиреоидитом — заболеванием, при котором иммунная система атакует собственную щитовидную железу. Исследование показало, что у таких людей снижено количество микроорганизмов, участвующих в защите кишечника и регуляции воспалительных процессов. О результатах работы специалисты рассказали Life.ru ко Дню эндокринолога, который отмечается 14 ноября.

Особое внимание специалисты обратили на бактерии, вырабатывающие короткоцепочечные жирные кислоты. Эти вещества помогают поддерживать целостность кишечного барьера и иммунный баланс. У пациентов с болезнью Хашимото оказалось меньше представителей семейства Butyricicoccaceae и ряда других микроорганизмов, связанных с обменными процессами.

Исследователи изучили микробиоту 72 человек: 21 пациента с аутоиммунным тиреоидитом, 21 — с болезнью Грейвса и 30 здоровых добровольцев. Анализ подтвердил различия в составе кишечных микроорганизмов между группами. Однако учёным ещё предстоит выяснить, могут ли эти изменения способствовать развитию заболевания или возникают вследствие него.

«Связь между кишечником и щитовидной железой является двусторонней», — пояснил ассистент кафедры эндокринологии и метаболического здоровья Сеченовского Университета Андрей Тульский.

По его словам, кишечные бактерии участвуют в обмене гормонов щитовидной железы и способны влиять на воспалительные процессы. В свою очередь, сами тиреоидные гормоны регулируют проницаемость кишечного барьера и состав микробиоты.

Открытие может помочь в разработке дополнительных методов лечения аутоиммунного тиреоидита. Учёные рассматривают возможность коррекции питания, а также применения пробиотиков и пребиотиков для восстановления микробного баланса. Однако эффективность подобных подходов при болезни Хашимото ещё предстоит подтвердить в более крупных исследованиях.

«Чтобы подтвердить данные, понадобится изучить вопрос на больших выборках пациентов», — подчеркнула директор Клиники эндокринологии Сеченовского Университета, член-корреспондент РАН Нина Петунина.

Аутоиммунный тиреоидит нередко развивается незаметно. При снижении функции щитовидной железы человек может испытывать постоянную усталость, сонливость, зябкость, сухость кожи и выпадение волос. Как объясняла Life.ru эндокринолог Ольга Рождественская, такие симптомы легко спутать с обычным переутомлением. Поэтому при их появлении важно обратиться к врачу, а не пытаться самостоятельно восстановить гормональный баланс.