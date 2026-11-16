Болгария добилась исключения двух работающих в России банков из нового санкционного списка Евросоюза. Речь идёт о Первом инвестиционном банке и Инвестиционно-корпоративном банке, которые принадлежат болгарским компаниям. Об этом заявила глава МИД республики Велислава Петрова-Чамова перед заседанием министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

По словам министра, кредитные организации не обслуживают средства лиц, находящихся под европейскими санкциями. При этом особенности их работы в России не позволяют болгарским владельцам свободно вывести вложенные средства.

«Эти банки — болгарская собственность, собственность болгарских компаний. Они не оперируют финансовыми средствами граждан, которые попадают в санкционные списки», — подчеркнула Петрова-Чамова.

Она пояснила, что введение ограничений могло бы обернуться потерей активов для болгарских инвесторов. По оценке Софии, в таком случае кредитные организации рисковали перейти под контроль российского государства, что противоречило бы целям санкционного давления.

Болгарские власти представили эти аргументы во время согласования нового пакета ограничений. Другие участники переговоров их приняли, и оба банка исключили из готовившегося перечня. При этом российский Первый инвестиционный банк не связан с одноимённым банком, работающим в Болгарии. Глава болгарского МИД также подтвердила, что София не намерена предоставлять Украине новую военную помощь, выступая за усиление дипломатических усилий по урегулированию конфликта.

Ранее Life.ru сообщал о введении Евросоюзом санкций против 49 российских банков. В обновлённый список, опубликованный 16 ноября, вошли «Юнистрим», СПБ Банк, Гута-банк, Морской банк и другие кредитные организации. В Брюсселе объяснили ограничения намерением сократить финансовые потоки, которые, по оценке европейских властей, используются для финансирования российских военных расходов.