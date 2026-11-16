Евросоюз расширил санкционные списки в отношении российского финансового сектора, включив в них 49 банков и кредитных организаций. Под ограничения попали «Юнистрим», СПБ Банк, страховая компания «Баланс страхование» и другие. Соответствующее решение опубликовано Советом ЕС 16 ноября.

В перечне также оказались банк «Международный финансовый клуб», Гута-банк, «Морской банк», Руснарбанк, Интерпрогрессбанк, «Банк 131», «Свой банк», «Контур.Банк», «Банк Казани», РФК-банк и «Тимер банк».

В Брюсселе объяснили расширение ограничений стремлением сократить финансовые поступления, которые, по оценке европейских властей, используются российским государством. В документе подчёркивается, что банковский сектор обеспечивает существенную часть доходов правительства РФ.

Отдельные претензии ЕС предъявил компании «Баланс страхование». Европейские власти утверждают, что она предоставляла страховые услуги танкеру, который, по их версии, участвовал в перевозках российской нефти.

Новые ограничения предусматривают замораживание активов попавших в списки организаций на территории Евросоюза. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять им денежные средства и другие экономические ресурсы.

Всего 16 ноября Совет ЕС включил в основной санкционный перечень 12 физических лиц и 101 организацию. Помимо финансового сектора, меры затронули российские энергетические предприятия, бизнесменов и структуры, которые Брюссель связывает с перевозками нефти. Россия неоднократно называла односторонние западные санкции незаконными и заявляла, что они не изменят её принципиальных позиций.

Ранее в рамках 19-го пакета санкций ЕС запретил операции с рядом банков Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Ограничения коснулись в том числе зарубежных филиалов российских банков, а также Dushanbe City Bank и «Спитамен». В Брюсселе тогда объясняли меры борьбой с предполагаемым обходом санкций через финансовые организации третьих стран.