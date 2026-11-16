Болгария сумела добиться исключения двух работающих в России банков из нового санкционного списка Евросоюза. София настояла на том, чтобы ограничения не затронули кредитные организации, принадлежащие болгарским компаниям. Об этом заявила глава МИД республики Велислава Петрова-Чамова, слова которой приводит Болгарское национальное радио (БНР).

Речь идёт о Первом инвестиционном банке и Инвестиционно-корпоративном банке, контрольные пакеты акций которых находятся у инвесторов из Болгарии. Министр подчеркнула, что обе организации работают на российском рынке, однако не обслуживают средства граждан, включённых в европейские санкционные перечни.

«Эти банки — болгарская собственность, собственность болгарских компаний. Они не оперируют финансовыми средствами граждан, которые попадают в санкционные списки», — пояснила Петрова-Чамова.

По словам главы внешнеполитического ведомства, введение ограничений могло бы обернуться потерей активов для болгарских владельцев. Из-за особенностей работы кредитных организаций в России инвесторы не могут свободно вывести вложенные средства. В результате санкций банки, как считает министр, рисковали перейти под контроль российского государства, что лишь принесло бы Москве выгоду.

Болгарская сторона представила эти доводы во время согласования очередного пакета европейских ограничений. В итоге оба банка удалось исключить из санкционного перечня. При этом Петрова-Чамова отдельно уточнила, что Первый инвестиционный банк, работающий в России, не имеет отношения к одноимённой кредитной организации в самой Болгарии.

Тем временем 16 ноября Совет ЕС расширил антироссийские санкции, включив в обновлённые списки почти 50 банков и финансовых организаций. Ограничения стали частью нового комплекса мер, затронувшего также энергетические предприятия и другие российские компании.