Болгария добилась исключения двух российских банков из санкций ЕС
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Болгария сумела добиться исключения двух работающих в России банков из нового санкционного списка Евросоюза. София настояла на том, чтобы ограничения не затронули кредитные организации, принадлежащие болгарским компаниям. Об этом заявила глава МИД республики Велислава Петрова-Чамова, слова которой приводит Болгарское национальное радио (БНР).
Речь идёт о Первом инвестиционном банке и Инвестиционно-корпоративном банке, контрольные пакеты акций которых находятся у инвесторов из Болгарии. Министр подчеркнула, что обе организации работают на российском рынке, однако не обслуживают средства граждан, включённых в европейские санкционные перечни.
«Эти банки — болгарская собственность, собственность болгарских компаний. Они не оперируют финансовыми средствами граждан, которые попадают в санкционные списки», — пояснила Петрова-Чамова.
По словам главы внешнеполитического ведомства, введение ограничений могло бы обернуться потерей активов для болгарских владельцев. Из-за особенностей работы кредитных организаций в России инвесторы не могут свободно вывести вложенные средства. В результате санкций банки, как считает министр, рисковали перейти под контроль российского государства, что лишь принесло бы Москве выгоду.
Болгарская сторона представила эти доводы во время согласования очередного пакета европейских ограничений. В итоге оба банка удалось исключить из санкционного перечня. При этом Петрова-Чамова отдельно уточнила, что Первый инвестиционный банк, работающий в России, не имеет отношения к одноимённой кредитной организации в самой Болгарии.
Тем временем 16 ноября Совет ЕС расширил антироссийские санкции, включив в обновлённые списки почти 50 банков и финансовых организаций. Ограничения стали частью нового комплекса мер, затронувшего также энергетические предприятия и другие российские компании.
Ранее Life.ru рассказывал, что Евросоюз ввёл санкции против 49 российских банков. Под ограничения попали «Юнистрим», СПБ Банк, Гута-банк, Морской банк и другие финансовые организации. В Брюсселе объяснили расширение списков стремлением сократить денежные потоки, которые, по мнению европейских властей, используются для финансирования российских военных расходов.