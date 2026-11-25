Правительство Болгарии одобрило план строительства и модернизации топливной инфраструктуры НАТО на территории страны. Работы проведут в рамках инвестиционной программы альянса в области безопасности, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).

План предусматривает реализацию трёх проектов после 2030 года. Они предполагают создание новых и восстановление существующих объектов хранения топлива, а также обновление сопутствующей инфраструктуры.

В болгарском правительстве подчеркнули, что выполнение этих проектов входит в число обязательств страны перед Североатлантическим альянсом. София рассчитывает таким образом повысить оперативные возможности НАТО и укрепить коллективную оборону.

На том же заседании кабмин одобрил участие до 15 болгарских военнослужащих в миссии НАТО по поддержке Турции. Они будут отвечать за обеспечение защищённой связи.

Напомним, ещё в декабре 2024 года власти Болгарии объявили о планах строительства военного городка для многонациональной боевой группы НАТО. Проект предусматривает создание казарм, учебных и спортивных сооружений для военнослужащих альянса.