Песков назвал инфраструктуру НАТО у границ РФ шагом к эскалации

Приближение военной инфраструктуры НАТО к российским границам Москва воспринимает как шаг к дальнейшей эскалации и росту напряжённости. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля прокомментировал перспективу появления иностранных военных баз и ядерного оружия в соседних с Россией государствах.

«Военная база — часть военной инфраструктуры. Если военная инфраструктура главной страны в НАТО приближается к нашим границам, это не может восприниматься иначе, чем шаг в сторону эскалации и напряжённости», — сказал Песков.

По его словам, аналогичным образом Москва оценивает и возможное размещение ядерного оружия на территории соседней страны.

Заявление прозвучало на фоне решения Сейма Литвы поддержать изменение Конституции, которое позволит убрать запрет на размещение оружия массового уничтожения и иностранных военных баз. Для окончательного изменения основного закона потребуется ещё одно голосование.

Ранее стало известно, что США рассмотрят предложение Вильнюса о размещении в Литве постоянной американской военной базы. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон изучит эту инициативу. Ранее Life.ru сообщал, что Песков уже предупреждал Литву о последствиях возможного размещения ядерного оружия. По словам представителя Кремля, появление такого вооружения привело бы к серьёзному росту напряжённости и учитывалось бы Россией при планировании мер безопасности.