Песков: Западное оружие у границ РФ приведёт к эскалации

Страны, которые готовы размещать западное оружие вблизи российских границ, заблуждаются, считая, что это сделает их безопаснее. Напротив, такие решения приведут к росту напряжённости и эскалации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«И те страны, которые успокаивают себя, дескать, давайте у нас вблизи российских границ устанавливайте оружие, они заблуждаются. Никакой безопасности это им не принесёт, наоборот, это приведёт к эскалации и напряжённости», — сказал представитель Кремля.

Заявление прозвучало в ответ на вопрос о словах премьера Болгарии. Он призвал Евросоюз и НАТО прекратить делать вид, что разговора с Москвой не существует и налаживать диалог.

Песков отметил, что Европа пока продолжает использовать конфронтационные механизмы. По его словам, она усиленно занялась строительством собственной идентичности безопасности, а на этот процесс тратится 5% бюджетов европейских стран.

Представитель Кремля добавил, что Европа, по его мнению, выстраивает эту систему по образу и подобию НАТО, который Москва рассматривает как конфронтационный механизм.

Ранее Life.ru писал о реакции Кремля на наращивание вооружений Норвегией рядом с российской границей. Тогда Песков заявил, что Москва расценивает подобное военное строительство как угрозу безопасности и будет принимать дополнительные меры. Кроме того, Life.ru рассказывал о заявлении Рютте о непубличных мерах НАТО в отношении России: генсек альянса говорил, что часть вариантов реагирования блок не намерен раскрывать.