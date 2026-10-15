Болгария пошла против линии ЕС и поддержала дизельную сделку Путина и Трампа

Премьер-министр Болгарии Румен Радев поддержал дизельную сделку между Россией и США на фоне высоких цен на энергоносители в Европе. По его словам, любые меры, способные удешевить топливо, отвечают интересам европейской экономики. Об этом сообщает Euronews.

«Знаете, в чём сейчас наша проблема в Европе? В высоких ценах на топливо. Мы приветствуем любой шаг, направленный на снижение цен на топливо и обеспечение нашей конкурентоспособности», — заявил политик.

Европейские страны столкнулись с серьёзным подорожанием энергоресурсов. Стоимость нефти на европейском рынке превысила 100 долларов за баррель, а газ подорожал до максимальных значений с зимы 2022 года.

Дополнительное давление на энергетический рынок оказывает ситуация с запасами топлива. Уровень заполненности европейских подземных газовых хранилищ сейчас ниже средних показателей.

Ранее Life.ru сообщал, что Евросоюз может попытаться помешать дизельной сделке России и США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил введение новых санкций и ограничений со стороны Брюсселя. При этом Москва и Вашингтон уже начали переговоры о поставках топлива, а американский Минфин выдал временное разрешение на операции с российским дизелем до 7 апреля 2027 года.