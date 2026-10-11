Больница вместо шоу: Концерт Нуртаса обернулся давкой и уголовным делом

В казахстанском Шымкенте восемь зрителей обратились за медицинской помощью после массовой давки перед концертом певца Кайрата Нуртаса. Одну из пострадавших госпитализировали в тяжёлом состоянии, а правоохранители начали уголовное расследование. Об этом сообщает Kazinform.

Происшествие случилось 10 октября возле Центрального стадиона имени Кажымукана Мунайтпасова, где артист отмечал двадцатилетие своей творческой карьеры выступлением «Сахнада 20 жыл». При большом скоплении публики у входа возникла давка. Семерым посетителям после врачебного осмотра посоветовали отправиться домой.

Серьёзнее остальных пострадала 18-летняя девушка, которую доставили в больницу с травмами. Утром медики оценивали её состояние как стабильно тяжёлое, однако отмечали первые признаки улучшения. Пациентка остаётся под постоянным наблюдением специалистов и получает необходимое лечение.

Полиция Шымкента возбудила дело по факту предоставления услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Представителей компании, отвечавшей за проведение шоу, доставили к правоохранителям. Следователи выясняют причины случившегося и устанавливают степень ответственности причастных лиц.

Ранее Life.ru сообщал о давке на концерте рэпера Егора Крида в московских «Лужниках», где пострадала 14-летняя девочка с инвалидностью. Во время сильного напора толпы ребёнка из фан-зоны вынес охранник и передал медикам. Позднее школьница пожаловалась на боли в спине и руке, а её мать заявила о намерении добиться проверки организации мероприятия.