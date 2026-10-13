Больные, голодные и без зубов: Из кошачьего питомника в Энгельсе вывезли более 200 сфинксов

Более 200 сфинксов удалось вывезти из домашнего питомника в Энгельсе Саратовской области, где животных, по словам волонтёров, содержали в тяжёлых условиях. Многие кошки попали к новым хозяевам истощёнными, с инфекциями и другими проблемами со здоровьем. Однако в квартире заводчицы по-прежнему могут оставаться десятки питомцев, сообщает телеграм-канал Mash.

В Энгельсе волонтёры спасли более 200 истощённых сфинксов из питомника. Видео © Telegram/ Mash

Первоначально женщина разводила породистых кошек для продажи за границу. Как утверждается, она ориентировалась преимущественно на американский рынок и просила за одного сфинкса до 2900 долларов. Когда зарубежные продажи осложнились из-за санкций, хозяйка обратилась к добровольцам с просьбой помочь пристроить животных.

Сначала речь шла о 30 кошках, состояние которых не вызывало серьёзных опасений. Однако спустя некоторое время заводчица попросила забрать ещё около сотни питомцев. Тогда новые владельцы и столкнулись с последствиями предполагаемого ненадлежащего содержания.

По словам зоозащитников, у вывезенных сфинксов обнаружили кальцивироз, герпесвирусную инфекцию и другие заболевания. Некоторые животные потеряли зубы или зрение, у отдельных кошек выявили переломы. Волонтёры утверждают, что питомцам не обеспечивали необходимого ухода, а полноценного питания они практически не получали.

Спасённых животных начали распределять по новым семьям и передержкам. Люди самостоятельно оплачивали ветеринарные обследования, лекарства и операции, а для наиболее тяжёлых пациентов собирали пожертвования. Нескольких кошек, по сообщениям добровольцев, спасти не удалось.

При этом волонтёры заявляют, что заводчица продолжает предлагать сфинксов зарубежным покупателям. Они обнаружили сайт с объявлениями о продаже, хотя часть животных, предположительно, всё ещё находится в квартире. По разным сообщениям, там могут оставаться около 50 кошек.

Зоозащитники обратились в полицию и Россельхознадзор с просьбой проверить условия содержания питомцев. По данным саратовских СМИ, полиция начала проверку. Окончательная правовая оценка действий владелицы пока не дана.

В начале октября зоозащитники рассказали ещё об одном случае, связанном с ненадлежащей перевозкой домашних животных. Как писал Life.ru 2 октября, в приют Губкинского на Ямале доставили 13 кошек, которых перевозили в плотно набитых мешках. По словам волонтёров, животные провели в таком состоянии не менее четырёх часов.