«Большая и содержательная работа»: Путин на Совбезе оценил молодёжную политику в России
Путин отметил масштабную работу с молодёжью в России
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
В России ведётся масштабная работа с молодым поколением, которая постоянно наполняется новыми инициативами и конкретными проектами. Об этом заявил президент Владимир Путин во время оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ.
«В нашей стране проводится большая работа с молодёжной средой, с молодыми людьми нашей страны. Она наполняется конкретным, многообразным содержанием», — отметил глава государства.
Президент обратил внимание на активную деятельность в сфере молодёжной политики, подчеркнув её содержательную сторону.
Ранее на совещании с постоянными членами Совбеза по видеосвязи Владимир Путин заявил, что темой встречи стало противодействие попыткам воздействия на российскую молодёжь из-за рубежа. По его словам, работа с молодёжной средой в стране ведётся большая, но существуют внешние угрозы, и именно о борьбе с ними шла речь.
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