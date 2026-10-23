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Опубликовано 23 октября, 13:47

«Большая и содержательная работа»: Путин на Совбезе оценил молодёжную политику в России

Путин отметил масштабную работу с молодёжью в России

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

В России ведётся масштабная работа с молодым поколением, которая постоянно наполняется новыми инициативами и конкретными проектами. Об этом заявил президент Владимир Путин во время оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ.

«В нашей стране проводится большая работа с молодёжной средой, с молодыми людьми нашей страны. Она наполняется конкретным, многообразным содержанием», — отметил глава государства.

Президент обратил внимание на активную деятельность в сфере молодёжной политики, подчеркнув её содержательную сторону.

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Ранее на совещании с постоянными членами Совбеза по видеосвязи Владимир Путин заявил, что темой встречи стало противодействие попыткам воздействия на российскую молодёжь из-за рубежа. По его словам, работа с молодёжной средой в стране ведётся большая, но существуют внешние угрозы, и именно о борьбе с ними шла речь.

Больше новостей о воспитании молодёжи, наставничестве и образовательных инициативах — в разделе «Образование» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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