Путин обсудил с Совбезом противодействие влиянию на молодёжь из-за рубежа

Президент России Владимир Путин предложил постоянным членам Совета безопасности обсудить противодействие попыткам воздействия на российскую молодёжь из-за рубежа. Эту тему он обозначил в начале оперативного совещания, прошедшего по видеосвязи.

«Но есть угрозы попыток воздействия на молодёжь страны из-за рубежа. Давайте как раз и поговорим о противодействии этим угрозам», — сказал глава государства.

Путин также обратил внимание на работу, которую ведут с молодыми людьми внутри России. По его словам, она наполняется конкретным и многообразным содержанием.

Ранее президент России Владимир Путин акцентировал внимание на необходимости создания условий, при которых молодёжь захочет строить карьеру и жизнь в своих родных городах и посёлках.