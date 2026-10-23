Путин обсудил с Совбезом противодействие влиянию на молодёжь из-за рубежа
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин предложил постоянным членам Совета безопасности обсудить противодействие попыткам воздействия на российскую молодёжь из-за рубежа. Эту тему он обозначил в начале оперативного совещания, прошедшего по видеосвязи.
«Но есть угрозы попыток воздействия на молодёжь страны из-за рубежа. Давайте как раз и поговорим о противодействии этим угрозам», — сказал глава государства.
Путин также обратил внимание на работу, которую ведут с молодыми людьми внутри России. По его словам, она наполняется конкретным и многообразным содержанием.
Ранее президент России Владимир Путин акцентировал внимание на необходимости создания условий, при которых молодёжь захочет строить карьеру и жизнь в своих родных городах и посёлках.
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