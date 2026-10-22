«Такова и будет Россия будущего»: Путин объяснил, почему от театров зависит судьба новых поколений

Театр оказывает огромное влияние на мировоззрение молодёжи, а от работы артистов и режиссёров во многом зависит будущее России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде Союза театральных деятелей в Большом театре в Москве.

Глава государства подчеркнул, что сценическое искусство не ограничивается развлечением зрителей. По его мнению, театр участвует в формировании ценностей и взглядов подрастающего поколения, а значит, влияет на то, каким станет российское общество в будущем.

«То, что вы закладываете в сердце, в душу молодого человека, то и будет с Россией. Такова и будет Россия будущего», — обратился Путин к представителям театрального сообщества.

Президент призвал деятелей культуры помнить об ответственности перед молодыми зрителями. Он отметил, что их творчество способно оказывать сильное воздействие на формирование человеческого мировоззрения.

Выступление российского лидера состоялось в рамках съезда Союза театральных деятелей, который в 2026 году отмечает своё 150-летие. Ранее Путин также сообщил о подготовке отдельной Стратегии развития театральной сферы и необходимости системной поддержки бизнеса, вкладывающего средства в театральные проекты.

Кроме того, Владимир Путин сообщил, что более 600 профессиональных театров России получают государственную поддержку. Президент, выступая на съезде Союза театральных деятелей в Большом театре, назвал такой масштаб поддержки уникальным для мировой практики. Он также напомнил, что история русского профессионального театра началась в 1750 году, когда Фёдор Волков организовал первый театр в Ярославле.