«Такого нет ни в одной стране мира»: Путин рассказал о господдержке театров России

Более 600 профессиональных театров в России получают поддержку государства, и такого масштаба участия властей в театральной жизни нет больше нигде в мире. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде Союза театральных деятелей в Большом театре в Москве.

Глава государства напомнил, что история русского профессионального театра берёт начало в 1750 году, когда Фёдор Волков организовал первый такой театр в Ярославле. По словам президента, заложенные тогда традиции продолжают развиваться и сегодня.

«Эта традиция продолжается! У нас свыше 600 профессиональных театров, которые поддерживаются государством», — подчеркнул Путин.

Президент особо выделил масштаб государственной поддержки театрального искусства в России, назвав его уникальным по мировым меркам.

«Ведь такого нет ни в одной стране мира! Просто ни в одной!» — добавил российский лидер.

Съезд Союза театральных деятелей проходит в год 150-летия организации, основанной в 1876 году. Ранее объединение подготовило проект концепции развития театрального искусства до 2035 года, предусматривающий в том числе поддержку региональных театров, совершенствование финансирования и развитие гастрольной деятельности.

Ранее Владимир Путин призвал Федеральную таможенную службу упростить процедуры для российского бизнеса. Президент подчеркнул необходимость создавать комфортные условия для отечественных компаний, развивать доступные сервисы и повышать прозрачность оформления внешнеторговых документов. По его словам, работа таможни должна помогать добросовестным предприятиям вести внешнюю торговлю без лишних административных барьеров.