Путин призвал ФТС упростить таможенные процедуры для российского бизнеса

Президент России Владимир Путин потребовал от Федеральной таможенной службы (ФТС) создавать максимально комфортные условия для отечественных компаний. Особое внимание ведомство должно уделять упрощению процедур и развитию доступных сервисов для добросовестного бизнеса.

Выступая на торжественной церемонии передачи знамени ФТС, глава государства подчеркнул, что работа таможни должна помогать российским предприятиям вести внешнюю торговлю без лишних административных сложностей.

«Обращаю внимание, важно создавать благоприятные условия для работы отечественных компаний, предприятий, предлагать удобные, доступные сервисы для добросовестного, национально ориентированного бизнеса, упрощать процедуры, повышать прозрачность декларирования и оформления внешнеторговых документов», — сказал Путин.

Таким образом, президент обозначил сразу несколько направлений работы службы: повышение доступности таможенных сервисов, сокращение сложности оформления документов и обеспечение прозрачности процедур декларирования.

Ранее на церемонии вручения знамени ФТС в Кремле Владимир Путин заявил, что за 35 лет российская таможня существенно изменилась и продолжает наращивать технологический и кадровый потенциал. По его словам, ведомство сделало «серьёзный качественный шаг вперёд» и вышло на новый уровень работы.