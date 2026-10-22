Театрам готовят новую стратегию: Путин призвал поддерживать бизнес, вкладывающий деньги в искусство

В России готовится Стратегия развития театральной сферы, а бизнес-инициативы по поддержке творческих проектов заслуживают системного содействия со стороны государства. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая 22 октября на съезде Союза театральных деятелей.

Глава государства напомнил, что в стране уже действует Стратегия государственной культурной политики до 2030 года. Кроме того, приняты отдельные документы по развитию библиотечного дела и креативных индустрий. Аналогичная работа ведётся и в отношении театров.

«Подобный документ готовится и для театральной сферы», — сообщил президент.

Отдельное внимание Путин уделил участию частного капитала в развитии театрального искусства. По его словам, предпринимателей, готовых вкладывать средства в постановки и другие творческие инициативы, необходимо поддерживать на системной основе.

«При этом мы приветствуем и вложения бизнеса, разумеется, в театральные проекты. Такие инициативы, безусловно, заслуживают системной поддержки», — подчеркнул российский лидер.

Ранее президент уже говорил о подготовке отраслевых стратегий на Петербургском международном форуме объединённых культур в сентябре. Параллельно Союз театральных деятелей разработал проект Концепции развития театра до 2035 года. Среди предложений — поддержка региональных театров, развитие гастролей, подготовка кадров и привлечение внебюджетного финансирования.

Ранее министр культуры Ольга Любимова рассказала о планах модернизировать около 11 тысяч учреждений культуры в России за шесть лет. Глава ведомства также рассказала о намерении поддержать более 1300 творческих проектов и программ. По её данным, в 2025 году российские театры провели свыше 200 тысяч мероприятий, которые посетили 44,3 миллиона зрителей.