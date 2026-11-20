Глава Деснянской районной государственной администрации Киева Максим Бахматов предложил оборудовать в столице сеть обычных уличных туалетов на случай перебоев с водой и электричеством. По его мнению, при остановке насосов городская канализация перестанет справляться со своей задачей, а биотуалетов на всех жителей не хватит. Об этом он сказал в подкасте РБК-Украина.

«Чтобы сохранить город и район, нужно строить сеть уличных туалетов, как в сельской местности. Я не считаю это унизительным или плохим решением. Это нормальная история, которая является частью жизни значительной части Украины. Если киевлянам придётся две–три недели пользоваться такими туалетами, но это поможет сохранить город, я считаю, что это нормально», — сказал Бахматов.

Чиновник напомнил о ситуации в микрорайоне Теремки, где в 2026 году канализация замёрзла в десяти жилых домах. Жителям пришлось выносить нечистоты на улицу в вёдрах. По словам Бахматова, подобное может повториться, если из-за отключений электроэнергии остановятся насосы, а водоснабжение будет нарушено.

Предложение главы района предполагает строительство простых уличных уборных: вырытые ямы можно оборудовать септиками или специальными ёмкостями, а сверху установить небольшие домики. Бахматов считает, что такой вариант практичнее биотуалетов, которых, по его оценке, в распоряжении Киева около 300. При этом только в Деснянском районе необходимо обеспечить санитарные условия примерно для 300 тысяч человек.

Он также предупредил о рисках для коммунальной инфраструктуры зимой. На правом берегу Киева, по его прогнозу, могут возникнуть проблемы с водоснабжением, на левом — с отоплением. Последнее связано с повреждениями крупных ТЭЦ, от которых зависит теплоснабжение жилых районов.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Кучеренко заявил, что Киев и Киевская область могут столкнуться с более жёсткими отключениями электричества зимой из-за неготовности защитных сооружений для 26 энергетических объектов. С наступлением холодов нагрузка на энергосистему увеличивается в полтора-два раза. При этом отсутствие необходимых мощностей может привести к дополнительным ограничениям подачи электричества как в столице, так и в области.