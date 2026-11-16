Киев и Киевская область могут столкнуться с более жёсткими отключениями электричества зимой из-за неготовности защитных сооружений для 26 энергетических объектов. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Кучеренко в эфире украинского телеканала «Апостроф».

По словам парламентария, ни одно из запланированных укрытий до сих пор не введено в эксплуатацию. Из-за незавершённого строительства энергетики не могут подключить трансформаторы, которые летом выводили для проведения ремонтных работ.

Кучеренко предупредил, что с наступлением холодов нагрузка на энергосистему увеличивается в полтора-два раза. При этом отсутствие необходимых мощностей может привести к дополнительным ограничениям подачи электричества как в столице, так и в области.

«Увеличатся графики, просто жёстче будут. Я уже не говорю о том, что они же не защищены», — отметил депутат.

Ранее Кучеренко сообщил, что все 26 защитных сооружений должны были достроить ещё к 1 октября, однако сроки переносили трижды. При этом в официальной отчётности средняя готовность объектов оценивалась в 55%, хотя документально подтверждено выполнение работ лишь на 15% от первоначальной стоимости проекта.

Общая стоимость строительства изначально составляла около 1,8 миллиарда гривен. Подрядчики уже получили примерно 750 миллионов гривен авансов, но теперь, по словам депутата, требуют ещё 400 миллионов для завершения работ. Кучеренко также обвинил ответственных чиновников в срыве программы защиты энергетической инфраструктуры.