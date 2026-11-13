В Киевской области не смогли достроить ни одно из 26 защитных сооружений для энергетических объектов, хотя все работы должны были завершиться ещё к 1 октября. Подрядчикам уже перечислили 750 миллионов гривен аванса, но теперь они требуют ещё 400 миллионов. Об этом сообщил депутат Верховной рады, первый зампред парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко.

По словам парламентария, графики строительства переносили уже трижды, однако ни один из установленных сроков соблюсти не удалось. Общая стоимость работ изначально оценивалась примерно в 1,8 миллиарда гривен. В отчётности средняя готовность объектов достигает 55%, но актами подтверждено выполнение работ лишь на 15% от первоначальной сметы.

«Ни один из 26 объектов не достроен», — подчеркнул Кучеренко. При этом подрядчики не могут назвать даже приблизительную дату завершения строительства и гарантировать, что справятся с работами после выделения дополнительных средств.

Депутат также обратил внимание на проблемы с проектированием. По его словам, часть защитных сооружений не учитывает вероятность ударов беспилотников, что следует из заключений украинского Генштаба. Более того, строительство и финансирование начались ещё до подготовки полноценной проектной документации.

После изучения ситуации временная следственная комиссия Верховной рады решила обратиться в правоохранительные органы для проверки возможных нарушений со стороны должностных лиц Киевской областной администрации. Парламентарии также намерены потребовать финансового аудита и вмешательства правительства для завершения строительства.

Ранее Life.ru сообщал, что Кучеренко признал неспособность украинской ПВО и инженерных сооружений обеспечить защиту энергетической инфраструктуры. По словам депутата, за последний год интенсивность российских атак выросла, а восстановление повреждённого оборудования осложняется новыми ударами. Он также предупреждал о возможных проблемах с водо- и теплоснабжением, поскольку во многих населённых пунктах отсутствуют резервные источники питания.