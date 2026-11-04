Украинская ПВО вместе с инженерными сооружениями не обеспечивает защиту энергетических объектов от российских ударов. Такую оценку в интервью «Телеграфу» дал Алексей Кучеренко — первый зампред комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ.

«Наша противовоздушная [оборона] вместе с инженерной защитой на сегодняшний день не способны защитить энергетические объекты», — сказал депутат. По его словам, за последний год мощность российских атак выросла.

Кучеренко отказался прогнозировать продолжительность зимних отключений. Он объяснил, что энергетики планируют работу лишь на день: пока специалисты ремонтируют повреждённое оборудование, новые удары могут снова изменить ситуацию.

Проблемы с электричеством отражаются и на водоснабжении. По оценке депутата, в 95% населённых пунктов Украины у водоканалов нет резервного питания. Он также предупредил о возможных трудностях с теплоснабжением.

Масштаб повреждений ранее описали в украинском Минэнерго. По сообщению ведомства от 2 ноября, за предыдущую неделю зафиксировано 208 инцидентов, повлёкших уничтожение или повреждение энергетической и нефтегазовой инфраструктуры.