«Не способны защитить»: На Украине признали зияющие дыры в своей ПВО
Нардеп Кучеренко заявил, что ПВО Украины не справляется с защитой энергообъектов
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Украинская ПВО вместе с инженерными сооружениями не обеспечивает защиту энергетических объектов от российских ударов. Такую оценку в интервью «Телеграфу» дал Алексей Кучеренко — первый зампред комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ.
«Наша противовоздушная [оборона] вместе с инженерной защитой на сегодняшний день не способны защитить энергетические объекты», — сказал депутат. По его словам, за последний год мощность российских атак выросла.
Кучеренко отказался прогнозировать продолжительность зимних отключений. Он объяснил, что энергетики планируют работу лишь на день: пока специалисты ремонтируют повреждённое оборудование, новые удары могут снова изменить ситуацию.
Проблемы с электричеством отражаются и на водоснабжении. По оценке депутата, в 95% населённых пунктов Украины у водоканалов нет резервного питания. Он также предупредил о возможных трудностях с теплоснабжением.
Масштаб повреждений ранее описали в украинском Минэнерго. По сообщению ведомства от 2 ноября, за предыдущую неделю зафиксировано 208 инцидентов, повлёкших уничтожение или повреждение энергетической и нефтегазовой инфраструктуры.
Ранее украинская компания «Нафтогаз» подготовила сразу 24 варианта прохождения отопительного сезона 2026–2027 годов. При разработке планов учитывались возможные удары по газовой инфраструктуре, суровость зимы и объёмы собственной добычи топлива.