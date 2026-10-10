«Большая ошибка»: В Турции оценили риски отказа российских С-400 ради F-35
Турецкий профессор Унал предупредил Анкару об ошибке с российскими С-400 и F-35
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Возможная передача российских зенитных комплексов С-400 третьей стране ради возвращения Турции в американскую программу истребителей F-35 может стать серьёзной ошибкой Анкары. Об этом заявил профессор международных отношений Хасан Унал в комментарии телеканалу Haber Global.
«Это была бы одна из самых больших ошибок, которые может совершить Турция», — подчеркнул эксперт. По его словам, С-400 находятся в боевой готовности и важны для обороноспособности страны на фоне региональной напряжённости. Унал также отметил, что турецкие разработки ПВО, по его оценке, пока не достигли возможностей российских комплексов.
Ранее Life.ru рассказывал, что Турция и США обсуждают передачу российских С-400 одной из стран Персидского залива на фоне разногласий вокруг участия Анкары в американской программе F-35. Однако передача комплексов третьей стране требует согласия Москвы в соответствии с условиями контракта. Вопрос о возможном перемещении С-400 из Турции комментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Москва может согласиться на передачу систем стране, поддерживающей дружественные отношения с Россией.
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