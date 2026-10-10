«Большая ошибка»: В Турции оценили риски отказа российских С-400 ради F-35

«Это была бы одна из самых больших ошибок, которые может совершить Турция», — подчеркнул эксперт. По его словам, С-400 находятся в боевой готовности и важны для обороноспособности страны на фоне региональной напряжённости. Унал также отметил, что турецкие разработки ПВО, по его оценке, пока не достигли возможностей российских комплексов.