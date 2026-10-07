«Большая путаница»: Страны ЕС выступили против новых планов фон дер Ляйен из-за НАТО

Ряд стран Евросоюза выступил против новых инициатив Урсулы фон дер Ляйен в сфере безопасности. В европейских столицах опасаются, что предлагаемые структуры будут дублировать уже существующие механизмы ЕС и функции НАТО, пишет Politico со ссылкой на дипломатов и чиновников.

«Это угрожает большой путаницей для лиц, принимающих решения на всех уровнях. Если возникнут путаница или дублирование, это может замедлить принятие решений, что имеет последствия, поскольку время всегда имеет решающее значение», — заявила изданию бывший официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.

Споры возникли вокруг предложенного фон дер Ляйен чрезвычайного протокола безопасности. Он должен позволить одной стране ЕС созвать остальных участников объединения для выработки общего ответа на серьёзную угрозу. Вместе с идеей Европейского совета безопасности этот механизм планируют включить в новую Европейскую стратегию безопасности, презентация которой ожидается в начале ноября.

Саму инициативу глава Еврокомиссии представила ещё в сентябре, назвав её своеобразным европейским аналогом статьи 4 НАТО. Официально Брюссель настаивает, что новые механизмы должны дополнять взаимодействие с Североатлантическим альянсом, а не заменять его.

Однако часть дипломатов считает создавать дополнительную систему бессмысленным. В ЕС уже действует комплексный механизм политического реагирования на кризисы IPCR, который использовался, в частности, во время пандемии.

«Нас очень беспокоит протокол чрезвычайной безопасности. У нас уже есть действующие механизмы. Если возникает кризис, у нас есть комплексный механизм политического реагирования на кризисы (IPCR), который очень хорошо работал во время пандемии и других кризисов», — сказал Politico высокопоставленный европейский дипломат.

По данным издания, дискуссия идёт на фоне более широких консультаций стран ЕС о действиях в случае крупной гибридной атаки с человеческими жертвами. Дипломаты обсуждают создание групп экстренного реагирования, выделение средств пострадавшему государству и порядок кризисных коммуникаций.

Фон дер Ляйен ещё в сентябре предложила создать в ЕС собственный механизм экстренных консультаций по образцу статьи 4 НАТО. Тогда предполагалось, что при его запуске одной страной все участники объединения должны будут собраться и согласовать общий ответ на угрозу.