«Больше 300 тысяч дел»: Путин оценил ситуацию с дезертирством в ВСУ

Президент России Владимир Путин заявил о большом количестве случаев дезертирства в рядах ВСУ. Данные слова прозвучали на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке.

По словам главы государства, низкий уровень мотивации и готовности к боевым действиям отражается на ситуации в украинской армии. Он отметил, что официально на Украине возбуждены сотни тысяч уголовных дел по фактам дезертирства.

«Там только официально уголовных дел за дезертирство возбуждено свыше 300 тысяч, а на самом деле, конечно, как минимум полмиллиона, я думаю», — подчеркнул он.

Путин рассказал, что такое количество дел свидетельствует о сложности ведения боевых действий и возникающих проблемах внутри армии

«Если официально возбуждено за дезертирство 300 тысяч, больше чем 300… Ну о чём это говорит? Значит, это сложное, тяжёлое дело — боевые действия. И, конечно, много здесь возникает проблем. Мы их решаем», — отметил Путин.

Ранее российские силовые структуры сообщили, что около 480 тысяч военнослужащих ВСУ самовольно покинули свои позиции. Ещё 161,5 тысячи украинских военных находятся в розыске за оставление позиций с оружием. При этом представитель силовых структур отметил, что в это число входят и уничтоженные солдаты ВСУ. На фоне огромного количества пропавших без вести их иногда записывают в дезертиры. Точное число самовольно оставивших службу установить сложно.