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Опубликовано 22 сентября, 12:36

«Больше, чем когда-либо»: Трамп заткнул «предателей‎» после сливов о боеприпасах США

Трамп рассказал о рекордных запасах боеприпасов у США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна располагает крупными запасами боеприпасов и наращивает их производство рекордными темпами. Об этом американский лидер написал в своей социальной сети Truth Social.

«Трусы и предатели любят говорить, что у США мало боеприпасов. Это неправда. У нас больше боеприпасов, чем мы когда-либо могли бы использовать, и мы увеличиваем их количество до невиданных ранее масштабов», — заявил Трамп.

Американский президент не уточнил, о каких именно видах боеприпасов идёт речь и какие объёмы производства были достигнуты. Заявление прозвучало на фоне продолжающихся дискуссий в США о состоянии оборонной промышленности и возможностях страны обеспечивать собственные потребности и поставки союзникам.

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Ранее Life.ru сообщал, что Дональд Трамп столкнулся с риском потери контроля над обеими палатами Конгресса США на фоне падения рейтингов администрации. В материале отмечалось, что предстоящие выборы могут стать серьёзным испытанием для позиций республиканцев.

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Наталья Афонина
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