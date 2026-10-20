Больше денег — меньше общения: Учёные обнаружили неожиданную связь зарплаты и характера

Повышение зарплаты может сопровождаться неожиданными изменениями характера. Люди, чьи доходы растут, со временем становятся немного спокойнее, ответственнее, но при этом менее общительными и уступчивыми. К такому выводу пришли исследователи, изучившие связь между заработком и личностными качествами более 134 тысяч человек. О результатах сообщает PsyPost.

Учёные проанализировали данные 11 долгосрочных исследований, проведённых в США, Германии, Нидерландах, Норвегии и Австралии. За участниками наблюдали от четырёх до 20 лет, регулярно оценивая их доходы и особенности личности.

Выяснилось, что после увеличения заработка у людей в среднем немного повышались добросовестность и эмоциональная устойчивость. Они становились более организованными, дисциплинированными и лучше справлялись со стрессом.

Одновременно исследователи обнаружили обратную тенденцию в отношении общительности и доброжелательности. С ростом доходов участники в среднем демонстрировали небольшое снижение экстраверсии, то есть склонности к активному общению, а также готовности учитывать интересы других людей.

Авторы предполагают, что подобные изменения могут быть связаны с новыми профессиональными обязанностями. Более высокооплачиваемая работа нередко требует сосредоточенности, ответственности и самостоятельного принятия решений. При этом времени и внимания на социальные контакты может оставаться меньше.

Интересно, что обнаружилась и обратная связь. Люди, становившиеся более дисциплинированными и эмоционально устойчивыми, впоследствии нередко увеличивали свои доходы. А рост экстраверсии, вопреки ожиданиям исследователей, сопровождался небольшим снижением будущего заработка.

Однако это не означает, что общительные сотрудники обязательно получают меньше. По словам авторов, в профессиях, где постоянное взаимодействие с людьми является частью работы, экстраверсия может, напротив, помогать профессиональному развитию.

Исследователи отдельно подчёркивают, что обнаруженные изменения были очень небольшими. Кроме того, анализ показывает статистическую связь, но не доказывает, что именно увеличение зарплаты заставляет человека меньше общаться или меняет его характер.

Таким образом, речь не о том, что обеспеченные люди перестают дружить или теряют интерес к окружающим. Полученные результаты скорее указывают на то, что финансовые успехи и личностные качества могут постепенно влиять друг на друга на протяжении профессиональной жизни.