Многодетные семьи в России предложили освободить от уплаты транспортного налога на федеральном уровне. Соответствующий законопроект подготовили депутаты КПРФ во главе с первым заместителем председателя ЦК партии Юрием Афониным.

Сейчас условия предоставления такой льготы различаются в зависимости от региона проживания. В отдельных субъектах РФ действуют ограничения по мощности двигателя и стоимости автомобиля.

Парламентарии предлагают распространить льготу на семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми, а также детьми до 23 лет, получающими образование по очной форме. Освобождение от налога будет распространяться на одно транспортное средство по выбору налогоплательщика.

При этом под действие льготы не попадут легковые автомобили средней стоимостью от десяти миллионов рублей, воздушный и водный транспорт. Исключение предусмотрено для моторных лодок.

Афонин объяснил необходимость изменений значительными расходами многодетных родителей на содержание личного транспорта. Помимо топлива, семьям приходится оплачивать страховку и техническое обслуживание машины.

«Важно помнить: для многодетной семьи любая сэкономленная сумма — это деньги, которые можно направить на детей: питание, одежду, образование, их развитие и семейный отдых», — подчеркнул депутат в беседе с ТАСС.