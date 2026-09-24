Больше детей — ниже ставка: Как изменится семейная ипотека с 1 октября

С 1 октября условия «Семейной ипотеки» будут зависеть от количества детей и региона проживания заёмщиков. Минфин утвердил новую шкалу ставок и увеличил предельные суммы кредитов для ряда семей.

В большинстве регионов родители с пятью и более детьми смогут получить до 10 млн рублей под 2% годовых. При четырёх детях ставка составит 4%, при трёх — 6%. Для этих категорий лимит останется тем же. Семьям с двумя детьми предложат до 8 млн под 8%, с одним — до 6 млн под 10%. Во всех случаях хотя бы одному ребёнку должно быть меньше семи лет.

Отдельные параметры установлены для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. При пяти и более детях можно будет оформить до 18 млн рублей под 4%, при четырёх — под 6%, при трёх — под 8%. Максимальная сумма для этих категорий одинакова.

Если детей двое, в столичных регионах лимит составит 15 млн рублей при ставке 10%. Семьи с одним ребёнком младше семи лет смогут рассчитывать максимум на 12 млн под 12% годовых.

Новые правила распространятся на договоры, заключённые начиная с 1 октября 2026 года.

Ранее Life.ru рассказывал, каких изменений в программе «Семейная ипотека» ожидали с 1 октября. В начале сентября эксперты отмечали, что власти рассматривают переход от единой ставки к дифференцированным условиям в зависимости от количества детей.