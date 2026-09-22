Молодые семьи в России хотят освободить от первоначального взноса по ипотеке

Молодые семьи необходимо избавить от необходимости копить на первоначальный взнос по ипотеке, заменив его государственными гарантиями, предложил юрист Иван Курбаков. По его мнению, простое разрешение кредитовать покупку квартиры на всю её стоимость проблему не решит.

Без дополнительного обеспечения финансовые риски лягут на банки, а затем — на государство и финансовую систему. Поэтому помощь должна быть адресной. При отборе участников специалист предложил учитывать нуждаемость семьи, её способность выплачивать кредит и качество залога.

Стоимость приобретаемого жилья также следует ограничить, чтобы застройщики не использовали господдержку как повод поднять цены. Для запуска такой программы потребуется скорректировать правила с учётом требований Банка России к капиталу и рискам кредитных организаций. Государственные гарантии могли бы обеспечить ту часть сделки, для которой сейчас нужны собственные накопления заёмщика.

«Идея освобождения молодых семей от необходимости единовременно формировать первоначальный взнос по ипотеке может рассматриваться как потенциально значимая мера жилищной поддержки», — отметил правозащитник в беседе с «Абзацем».

Кстати, в Петербурге первоначальный взнос за однушку в новостройке равен 23 средним зарплатам. В расчётах использовали квартиру площадью 37 квадратных метров стоимостью 12,9 млн рублей. В Москве аналогичный взнос соответствует 22 средним зарплатам, а в Казани — 20.