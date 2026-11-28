В Новоалтайске заключили под стражу местную жительницу, подозреваемую в систематическом истязании шестилетней дочери. О возбуждении уголовного дела сообщило региональное управление СК России в «Максе».

О происходящем в семье следователям стало известно благодаря обращению на телефонную линию «Ребёнок в опасности». Поступившая информация стала основанием для проведения доследственной проверки. По версии правоохранителей, с августа 2025 года по октябрь 2026-го мать систематически причиняла девочке физические и психологические страдания.

Ранее фигурантка неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за умышленные преступления, в том числе против личности и порядка управления. Учитывая эти обстоятельства и тяжесть предполагаемого преступления, следователи ходатайствовали об аресте женщины. Суд удовлетворил их просьбу.

Шестилетнюю девочку, её братьев и сестёр изъяли из семьи и поместили в социальное учреждение. Следователи продолжают собирать доказательства для предъявления обвинения матери, а также устанавливают обстоятельства, способствовавшие жестокому обращению с ребёнком.

Напомним, 25 ноября в Вологде пятилетняя девочка умерла от истощения в многодетной семье, где воспитывались 12 детей. Её семилетнего брата госпитализировали в реанимацию с аналогичным диагнозом. На допросе 38-летняя мать призналась, что рассчитывала помочь детям набрать вес с помощью каши, поэтому не обращалась к врачам.