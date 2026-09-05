Больше не «Бомба»: Звезда «Ворониных» и «ДМБ» Дужников похудел почти вдвое

Избавившись от критического лишнего веса, который разрушал здоровье, 53-летний актёр Станислав Дужников поразил коллег и фанатов невероятным преображением на сборе труппы МХТ им. Чехова. Звезда сериала «Воронины» и фильма «ДМБ» ранее признавался, что ради образа Лёни намеренно набирал массу, съедая по шесть порций пельменей и картошки в день.

Вместо необходимых 20 кг артист прибавил 40, его вес перевалил за отметку в 200 кг. Это привело к морбидному ожирению третьей степени, сахарному диабету второго типа, гипертонии и сильным болям в суставах.

Год назад врачи предложили Дужникову решительные меры — бариатрическую операцию по уменьшению объёма желудка. Кроме того, актёр перешёл на пятиразовое питание с интервалом в три часа и добавил регулярные занятия физкультурой. В результате народный любимец сбросил около 100 кг, а визуально стал меньше вдвое, пишет kp.ru.

Ранее звезда Comedy Woman Надежда Ангарская показала фигуру после феноменального похудения, поразив подписчиков результатами экстремального снижения веса. Актриса призналась, что очень рада своему преображению и началу нового этапа в жизни.