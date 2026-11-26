На могиле звезды культового сериала «Друзья» Мэттью Перри спустя три года после его смерти заменили надгробную табличку. С неё исчезла отсылка к ситкому, благодаря которому актёр обрёл мировую известность. Об изменениях сообщило издание Entertainment Weekly, журналисты которого посетили кладбище Forest Lawn в Лос-Анджелесе.

Прежнюю надпись «Любимый друг» заменила более крупная табличка с полным именем артиста, датами его рождения и смерти, а также словами «Покойся с миром» и «Мы любим тебя всем сердцем». Поклонники уже успели принести к месту захоронения цветы.

Более двух лет могила Перри оставалась без именной таблички. Первую, временную, установили только в январе 2026 года. Причины её замены не раскрываются.

Напомним, исполнитель роли Чендлера Бинга скончался 28 октября 2023 года в возрасте 54 лет. Причиной смерти стало острое воздействие кетамина. В декабре 2025 года поставлявшего актёру препарат врача Сальвадора Пласенсию приговорили к двум с половиной годам заключения.