Больше не «рыжая обезьяна»? Оскорбившая Трампа депутат Рады стыдливо удалила пост
Оскорбившая Трампа нардеп Богуцкая удалила пост в социальных сетях
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Robert V Schwemmer
Депутат Верховной рады Украины Елизавета Богуцкая, назвавшая президента США Дональда Трампа «рыжей обезьяной» и «человеком с нулевым интеллектом», удалила пост. Это следует из её страницы в социальных сетях.
Теперь последнее сообщение на «стене» нардепа — пост, опубликованный три дня назад, и тоже с критикой американского лидера. В нём парламентарий называет его «слабоумным», «безумным» и «алчным». Госсекретарь Марко Рубио, по мнению Богуцкой, «тупой».
Напомним, скандальный пост стал реакцией Елизаветы Богуцкой на слова Дональда Трампа о Крыме — в частности, о том, что полуостров «с четырёх сторон омывается океаном». В ответ нардеп назвала американского лидера «рыжей обезьяной».