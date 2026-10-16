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Опубликовано 16 октября, 21:23

Больше не «рыжая обезьяна»? Оскорбившая Трампа депутат Рады стыдливо удалила пост

Оскорбившая Трампа нардеп Богуцкая удалила пост в социальных сетях

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Robert V Schwemmer

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Robert V Schwemmer

Депутат Верховной рады Украины Елизавета Богуцкая, назвавшая президента США Дональда Трампа «рыжей обезьяной» и «человеком с нулевым интеллектом», удалила пост. Это следует из её страницы в социальных сетях.

Теперь последнее сообщение на «стене» нардепа — пост, опубликованный три дня назад, и тоже с критикой американского лидера. В нём парламентарий называет его «слабоумным», «безумным» и «алчным». Госсекретарь Марко Рубио, по мнению Богуцкой, «тупой».

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Напомним, скандальный пост стал реакцией Елизаветы Богуцкой на слова Дональда Трампа о Крыме — в частности, о том, что полуостров «с четырёх сторон омывается океаном». В ответ нардеп назвала американского лидера «рыжей обезьяной».

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Матвей Константинов
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