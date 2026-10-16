Больше не «рыжая обезьяна»? Оскорбившая Трампа депутат Рады стыдливо удалила пост

Депутат Верховной рады Украины Елизавета Богуцкая, назвавшая президента США Дональда Трампа «рыжей обезьяной» и «человеком с нулевым интеллектом», удалила пост. Это следует из её страницы в социальных сетях.

Теперь последнее сообщение на «стене» нардепа — пост, опубликованный три дня назад, и тоже с критикой американского лидера. В нём парламентарий называет его «слабоумным», «безумным» и «алчным». Госсекретарь Марко Рубио, по мнению Богуцкой, «тупой».