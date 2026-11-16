12-летняя дочь рэпера Тимати Алиса Юнусова отказалась от привычного школьного расписания ради актёрской карьеры. В интервью Леди Mail девочка рассказала, что перешла на домашнее обучение, чтобы совмещать занятия со съёмками, и уже задумалась о поступлении в театральный вуз.

По её словам, интерес к кино появился давно, а окончательно определиться с будущей профессией помог первый опыт работы на съёмочной площадке. При этом решение учиться дома связано не только с плотным графиком. Юная актриса призналась, что ранние подъёмы всегда давались ей с трудом.

«И ещё чтобы не вставать в 7 утра, мне это всегда очень тяжело давалось. Теперь мне легче совмещать всё, что нужно — и учёбу, и съёмки», — объяснила Юнусова.

Теперь у Алисы хватает времени не только на работу и занятия, но и на встречи с друзьями и семьёй. Она также продолжает заниматься спортом, иностранными языками, танцами и вокалом, хотя допускает, что ради кино от некоторых увлечений придётся отказаться.

Впереди у девочки премьера фильма «Дива», в котором она исполнила главную роль. Картина должна выйти 3 декабря. Ранее Алиса уже появилась в сериале «Три сестры» с Ларисой Гузеевой и Павлом Деревянко.