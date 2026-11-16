Больше никаких подъёмов в семь утра: 12-летняя дочь Тимати выбрала карьеру актрисы
Дочь Тимати перешла на домашнее обучение ради съёмок в кино
Алиса Юнусова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / timatiofficial
12-летняя дочь рэпера Тимати Алиса Юнусова отказалась от привычного школьного расписания ради актёрской карьеры. В интервью Леди Mail девочка рассказала, что перешла на домашнее обучение, чтобы совмещать занятия со съёмками, и уже задумалась о поступлении в театральный вуз.
По её словам, интерес к кино появился давно, а окончательно определиться с будущей профессией помог первый опыт работы на съёмочной площадке. При этом решение учиться дома связано не только с плотным графиком. Юная актриса призналась, что ранние подъёмы всегда давались ей с трудом.
«И ещё чтобы не вставать в 7 утра, мне это всегда очень тяжело давалось. Теперь мне легче совмещать всё, что нужно — и учёбу, и съёмки», — объяснила Юнусова.
Теперь у Алисы хватает времени не только на работу и занятия, но и на встречи с друзьями и семьёй. Она также продолжает заниматься спортом, иностранными языками, танцами и вокалом, хотя допускает, что ради кино от некоторых увлечений придётся отказаться.
Впереди у девочки премьера фильма «Дива», в котором она исполнила главную роль. Картина должна выйти 3 декабря. Ранее Алиса уже появилась в сериале «Три сестры» с Ларисой Гузеевой и Павлом Деревянко.
Ранее Life.ru рассказывал о роскошном подарке, который Тимати преподнёс своей возлюбленной Валентине Ивановой. На 33-летие рэпер преподнёс модели вишнёвый Mercedes-AMG G 63 с красным кожаным салоном стоимостью до 40 миллионов рублей. День рождения Иванова отметила в кругу близких, включая музыканта и их годовалую дочь Эмму.