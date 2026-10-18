«Мальчик дарит iPhone, мужчина...» Невеста Тимати показала подарок за 40 млн
Тимати подарил невесте на 33-летие вишнёвый Mercedes стоимостью до 40 млн рублей
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ halfbloodval
Возлюбленная Тимати Валентина Иванова показала Mercedes-AMG G 63, полученный на 33-летие. Внедорожник вишнёвого цвета с красным кожаным салоном появился в её праздничных публикациях. Такой автомобиль может стоить от 30 до 40 млн рублей.
Подарок ивановой от Тимати. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ halfbloodval
«Мальчик дарит iPhone 18 в цвете бургунди, мужчина дарит машину», — рассказала Иванов в соцсети о подарке от Тимати.
День рождения модель отметила 15 октября в кругу близких. Рядом с ней были Тимати и их годовалая дочь Эмма. Поклонники уже поздравили невесту музыканта и оценили вкус рэпера при выборе авто.
Ранее Life.ru рассказывал, что Эмма родилась 2 августа 2025 года. Она стала первым ребёнком Ивановой и третьим для Тимати: у музыканта также есть дочь Алиса и сын Ратмир.
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