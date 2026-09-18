Внук президента Франции Шарля де Голля Пьер де Голль выступил с жёсткой критикой французских СМИ, заявив, что население страны перестало им доверять из-за тотальной цензуры информации. По его словам, правда о событиях на Украине искажается, а тех, кто пытается её транслировать, подвергают санкциям.

В интервью ТАСС на Международном фестивале молодёжи глава Фонда за мир и дружбу между народами привёл конкретный пример — выдворение из страны бывшего директора RT France Ксении Федоровой.

«Правда о том, что происходит на Украине, подвергается санкциям. В частности, Ксению Фёдорову выдворили из страны. И премьер-министр Франции сказал, что Ксения Фёдорова могла иметь мнение, но она не должна была его высказывать», — заявил Пьер де Голль.

По его мнению, этот случай наглядно демонстрирует наличие цензуры во французском медиапространстве.

«Это хорошо показывает, что во Франции существует цензура информации, и что она широко транслируется основными французскими СМИ. Зная это, больше никто им не верит», — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее Life.ru писал, что лидер парламентской фракции «Национального объединения» Марин Ле Пен заявила, что Франция больше не может продолжать финансирование Украины в прежнем объёме. По её словам, страна оказалась перед выбором между внутренними расходами и поддержкой Киева.