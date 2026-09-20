Больше половины недовольны: Опрос показал реальное отношение поляков к работе Туска

Более половины участников опроса в Польше негативно оценили работу премьер-министра Дональда Туска. Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на исследование United Surveys by IBRiS для Wirtualna Polska.

Отрицательное мнение высказали 54,3% респондентов. Из них 30,7% выбрали вариант «определённо плохо», ещё 23,6% — «скорее плохо». Положительно деятельность главы правительства оценили 37,4% опрошенных, а 8,3% не смогли определиться.

Среди тех, кто одобряет работу Туска, 12,2% дали ей однозначно положительную оценку. Ещё 25,2% назвали деятельность премьера скорее хорошей.

Результаты заметно различаются в зависимости от политических симпатий участников исследования. Среди сторонников правящего лагеря Туска положительно оценили 85% опрошенных, тогда как негативно — 8%. У сторонников оппозиции соотношение обратное: 80% высказались отрицательно, а 12% — скорее положительно.

Ранее Дональд Туск жёстко отреагировал на успех «Альтернативы для Германии» и на тех соотечественников, кто этому обрадовался. Политик написал, что радоваться триумфу АдГ в Польше могут только идиоты или предатели. При этом он заявил, что сторонников немецкой правой партии среди поляков немного. По его словам, они связаны с «Конфедерацией» и «Правом и справедливостью».