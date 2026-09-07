Победа АдГ довела Туска до ярости: Польский премьер жёстко прошёлся по соотечественникам

Премьер-министр Польши Дональд Туск резко высказался о соотечественниках, которые положительно отреагировали на успех партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Своё заявление он опубликовал в соцсети X после появления результатов exit poll выборов в Саксонии-Анхальт.

Туск заявил, что поляков, поддерживающих немецкую правую партию, немного, и связал их с польскими политическими силами «Конфедерация» и «Право и справедливость». При этом глава правительства использовал крайне резкие характеристики.

«В Польше только идиоты или предатели могут радоваться триумфу АдГ в Германии. Их немного насобиралось в «Конфедерации» и PiS», — написал польский премьер.

Напомним, В Саксонии-Анхальт в воскресенье прошли выборы в региональный парламент. По предварительным данным, первое место заняла партия «Альтернатива для Германии» с результатом 44,5% голосов. Правящий Христианско-демократический союз набрал значительно меньше — 18,5%. Таким образом, разрыв между двумя политическими силами составил 26 процентных пунктов. Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал результаты выборов драматическим поражением для ХДС. По его словам, руководству необходимо открыто обсуждать проблемы, сохраняя при этом единство.